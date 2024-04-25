Какие подержанные гибридные авто самые популярные в Украине: рейтинг

Легковые автомобили, которые оборудованы гибридной силовой установкой, на украинском вторичном рынке составляют сравнительно небольшую долю - около 2%. По открытым данным ГСЦ МВД, в течение первого квартала 2024 года было куплено 6,1 тысячи единиц таких авто.

Гибридные силовые установки имеют свои преимущества, в частности экономичность, особенно в городском цикле езды. Журналисты AUTO.RIA.com составили список топ-15 моделей легковых автомобилей-гибридов, которые пользовались наибольшим спросом в течение первый трех месяцев 2024 года.

Читайте также: Рейтинг самых популярных кроссоверов с пробегом

Итак, рейтинг самых популярных гибридных авто на рынке Украины:

Toyota RAV4 Форд Fusion Toyota Camry Шевроле Volt Toyota Prius Ford C-Max Hyundai Sonata KIA Niro Lexus RX Lexus ES Toyota Aqua Lexus NX KIA Optima Ford Escape Toyota Highlander

Также известно, что авто на обычных двигателях внутреннего сгорания составили 72,5% от общего числа продаж новых легковых автомобилей в прошлом месяце.

Напомним, в первые три месяца 2024 года, на автомобильном рынке Украины была зафиксирована регистрация 9,9 тысячи подержанных автомобилей, которые были изготовлены в США. Интерес к американским авто с пробегом вырос на 90% по сравнению с предыдущими периодами. Команда UAportal рассказала о самых популярных моделях.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !