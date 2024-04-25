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Какие подержанные гибридные авто самые популярные в Украине: рейтинг

Анастасия Крыщук

Какие подержанные гибридные авто самые популярные в Украине: рейтинг
Самые популярные в Украине Легковые авто, оборудованные гибридной силовой установкой. Источник: freepik

Легковые автомобили, которые оборудованы гибридной силовой установкой, на украинском вторичном рынке составляют сравнительно небольшую долю - около 2%. По открытым данным ГСЦ МВД, в течение первого квартала 2024 года было куплено 6,1 тысячи единиц таких авто.

Гибридные силовые установки имеют свои преимущества, в частности экономичность, особенно в городском цикле езды. Журналисты AUTO.RIA.com составили список топ-15 моделей легковых автомобилей-гибридов, которые пользовались наибольшим спросом в течение первый трех месяцев 2024 года.

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Итак, рейтинг самых популярных гибридных авто на рынке Украины:

  1. Toyota RAV4
  2. Форд Fusion
  3. Toyota Camry
  4. Шевроле Volt
  5. Toyota Prius
  6. Ford C-Max
  7. Hyundai Sonata
  8. KIA Niro
  9. Lexus RX
  10. Lexus ES
  11. Toyota Aqua
  12. Lexus NX
  13. KIA Optima
  14. Ford Escape
  15. Toyota Highlander

Также известно, что авто на обычных двигателях внутреннего сгорания составили 72,5% от общего числа продаж новых легковых автомобилей в прошлом месяце.

Напомним, в первые три месяца 2024 года, на автомобильном рынке Украины была зафиксирована регистрация 9,9 тысячи подержанных автомобилей, которые были изготовлены в США. Интерес к американским авто с пробегом вырос на 90% по сравнению с предыдущими периодами. Команда UAportal рассказала о самых популярных моделях.

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