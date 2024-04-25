Какие подержанные гибридные авто самые популярные в Украине: рейтинг
Легковые автомобили, которые оборудованы гибридной силовой установкой, на украинском вторичном рынке составляют сравнительно небольшую долю - около 2%. По открытым данным ГСЦ МВД, в течение первого квартала 2024 года было куплено 6,1 тысячи единиц таких авто.
Гибридные силовые установки имеют свои преимущества, в частности экономичность, особенно в городском цикле езды. Журналисты AUTO.RIA.com составили список топ-15 моделей легковых автомобилей-гибридов, которые пользовались наибольшим спросом в течение первый трех месяцев 2024 года.
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Итак, рейтинг самых популярных гибридных авто на рынке Украины:
- Toyota RAV4
- Форд Fusion
- Toyota Camry
- Шевроле Volt
- Toyota Prius
- Ford C-Max
- Hyundai Sonata
- KIA Niro
- Lexus RX
- Lexus ES
- Toyota Aqua
- Lexus NX
- KIA Optima
- Ford Escape
- Toyota Highlander
Также известно, что авто на обычных двигателях внутреннего сгорания составили 72,5% от общего числа продаж новых легковых автомобилей в прошлом месяце.
Напомним, в первые три месяца 2024 года, на автомобильном рынке Украины была зафиксирована регистрация 9,9 тысячи подержанных автомобилей, которые были изготовлены в США. Интерес к американским авто с пробегом вырос на 90% по сравнению с предыдущими периодами. Команда UAportal рассказала о самых популярных моделях.
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