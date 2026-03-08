Какие породы собак живут дольше всего

Если вы ищете собаку, которая будет оставаться вашим компаньоном на долгие годы, следует выбирать породы, известные своей выносливостью и продолжительностью жизни. Таких пород достаточно много.

Специалисты World Animal Foundation составили рейтинг самых здоровых собак, обычно живущих дольше других и дающих владельцам много радости и теплых моментов.

ТОП-7 пород собак с продолжительной жизнью

1. Австралийский скотник

Это порода-трудоголик: умная, преданная и выносливая. Средняя продолжительность жизни – 12–16 лет. С возрастом возможны проблемы с суставами и зрением, но регулярные обзоры у ветеринара и умеренные физические нагрузки помогают сохранить активность. Когда скотовод занят работой или игрой, он буквально "светится" от удовольствия.

2. Ши-цу

Нежные компаньоны, любящие внимание и комфорт. Они зачастую относятся к долгожителям среди маленьких пород. Из-за плоской мордашки могут возникать трудности с дыханием и перегревом, а также склонность к глазным болезням. Рекомендуется обеспечить прохладные помещения, спокойные прогулки и регулярный уход за шерстью.

3. Папийон

Миниатюрные, но очень умные собаки, средняя продолжительность жизни 14–16 лет. Папионы отличаются крепким здоровьем и острым умом, что позволяет оставаться активными даже в старшем возрасте. Они просто подстраиваются под ритм жизни владельца и способны "читать" настроение человека.

4. Рет-терьер

Компактные и авантюрные, сочетают игривость и смелость. Живут 12–18 лет. Самая распространенная проблема – вывих надколенника, что может заставлять собаку двигаться по "кроличьим прыжкам". Ветеринары советуют контролировать вес и избегать чрезмерных трюков, чтобы сохранить здоровье суставов.

5. Чиуахуа

Маленькие, но харизматические долгожители, живущие 14–16 лет и старше. Они очень преданы, но нуждаются в деликатном уходе. Чихуахуа подвержены стоматологическим проблемам, болезням сердца и ожирению, поэтому важно следить за питанием и регулярными осмотрами у ветеринара.

6. Австралийская овчарка

Энергичные пастухи со средней продолжительностью жизни 12–15 лет. Возможны генетические проблемы с суставами и зрением, но при достаточной умственной нагрузке и физической активности австралийские овчарки остаются игривыми и ласковыми на протяжении многих лет.

7. Такса

Голосистые и преданные любимцы, живущие 12–16 лет. Из-за длинного хребта таксы часто страдают проблемами со спиной. Эксперты советуют избегать прыжков, использовать пандусы и поддерживать нормальный вес – это повышает шансы на здоровую и долгую жизнь.

