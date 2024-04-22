Лучшие б/у универсалы на рынке Украины: рейтинг от экспертов

На украинском вторичном авто рынке универсалы занимают четвертое место по популярности, их доля составляет 13,6% от всех автомобилей. Они уступают только хэтчбекам, кроссоверам и седанам.

В течение первого квартала 2024 года было продано 43,5 тысячи легковых автомобилей с кузовом типа "универсал". Журналисты портала AUTO.RIA.com составили рейтинг из 15 самых популярных из них. Об этом пишет mmr.

Топ-15 универсалов с пробегом в Украине:

1. Volkswagen Passat

Популярный год выпуска - 2011; Средняя цена такого авто - $10 300

2. Skoda Octavia

Популярный год выпуска - 2011; Средняя цена такого авто - $8300

3. Renault Megane

Популярный год выпуска - 2012; Средняя цена такого авто - $8200

4. Volkswagen Golf

Популярный год выпуска - 2015; Средняя цена такого авто - $12 700

5. Opel Astra

Популярный год выпуска - 2008; Средняя цена такого авто - $5500

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6. Ford Focus

Популярный год выпуска - 2010; Средняя цена такого авто - $6200

7. Skoda Fabia

Популярный год выпуска - 2008; Средняя цена такого авто - $5200

8. Audi A6

Популярный год выпуска - 2002; Средняя цена такого авто - $5000

9. Audi A4

Популярный год выпуска - 2005; Средняя цена такого авто - $6900

10. Renault/Dacia Logan

Популярный год выпуска - 2009; Средняя цена такого авто - $5200

11. Volvo V50

Популярный год выпуска - 2011; Средняя цена такого авто - $8300

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12. ВАЗ 2111

Популярный год выпуска - 2007; Средняя цена такого авто - $2300

13. BMW 3 Series

Популярный год выпуска - 2002; Средняя цена такого авто - $5400

14. Toyota Avensis

Популярный год выпуска - 2006; Средняя цена такого авто - $6500

15. KIA Ceed

Популярный год выпуска - 2008; Средняя цена такого авто - $5800

Напомним, в первые три месяца 2024 года, на автомобильном рынке Украины была зафиксирована регистрация 9,9 тысячи подержанных автомобилей, которые были изготовлены в США. Интерес к американским авто с пробегом вырос на 90% по сравнению с предыдущими периодами. Команда UAportal рассказала о самых популярных моделях.

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