Можно обойтись без крахмала: как загустить жидкое варенье для начинки выпечки

Иногда, когда вы любите часто печь что-то сладенькое, может случиться, что в вашем холодильнике осталось варенье жидкой консистенции. Если оно уже не привлекает членов семьи, то не стоит медлить с его использованием.

Если вы задумываетесь, как можно применить жидкое варенье или сделать его более густым, команда UAportal вместе с Ukr.Media подготовили для вас полезный лайфхак. Этот метод поможет загустить джем, после чего его можно будет использовать как начинку для любой выпечки.

Как загустить варенье с помощью манки

Выливаем варенье в кастрюлю, слегка подогреваем и добавляем немного манной крупы. Количество манки регулируется в зависимости от количества варенья и желаемой консистенции. Как правило, используют около чайной ложки на каждые 200 мл джема. Тщательно перемешиваем.

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Оставляем смесь на 20 минут. После этого доводим до кипения и варим, не переставая помешивать, в течение 1-2 минут.

После варки даем остыть - и готово!

Такое варенье идеально подходит для начинки пирогов, пирожков, рогаликов или булочек. Оно получится густым и не растечется.

Манная крупа будет абсолютно незаметной в начинке.

И не нужно использовать крахмал или пектин. Все очень легко и просто!

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как приготовить варенье из мандаринов.

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