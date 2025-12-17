На одной волне: топ пород собак, действительно похожих на своих хозяев

Часто можно услышать мнение, что собаки удивительно напоминают людей не только внешне, но и в поведении. Стоит несколько минут полистать соцсети, и лента наполнится видео с "говорящими" четырехлапыми, сидящими по-человечески или буквально сопровождающими хозяина из комнаты в комнату. Для многих владельцев такие повадки давно перестали быть странными: собак воспринимают как полноценных членов семьи или близких компаньонов.

Ветеринар Натаниэль Рейкстроу объясняет, что некоторые породы действительно демонстрируют поведение, максимально приближенное к человеческому. Они менее похожи на своих диких предков и больше напоминают внимательных соседей по квартире – эмоциональных, социально чувствительных и убежденных, что распорядок хозяина автоматически есть и их. Об этом пишет Newsweek.

Научные исследования лишь подтверждают наблюдение владельцев: собаки не просто реагируют на голос человека, а умеют считывать эмоции из-за мимики, интонации и жестов. Эксперименты показали, что животные по-разному ведут себя в зависимости от настроения человека, адаптируя свою реакцию к ситуации.

Рейкстроу выделил пять пород, которые, по его мнению, лучше всего настроены на людей. Все они раньше попадали в списки самых интеллектуальных собак, составленных исследователем поведения животных Стэнли Кореном, автором книги "Интеллект собак".

Бордер-колли Эту породу давно считают эталоном собачьего интеллекта. Бордер-колли не только прекрасно справляются с задачами пастуша, но и блестяще ориентируются в повседневной жизни человека. Они быстро улавливают малейшие сигналы, мгновенно корректируют поведение и с удовольствием участвуют в любой деятельности. Само сочетание разума и внимательности часто создает впечатление "человеческого" мышления.

Пудель Пудели известны не только сообразительностью, но и эмоциональной чувствительностью. Они тонко чувствуют настроение хозяина, замечают тревогу или уныние и нередко остаются рядом, молча поддерживая своим присутствием.

Золотистый ретривер Одна из самых популярных пород в США, золотистые ретриверы славятся открытым характером и способностью "читать" людей. Их часто можно увидеть в видео, где собаки демонстрируют забавную, почти человеческую мимику или поведение. По словам Рейкстроу, эти псы тонко реагируют на интонации, жесты и изменение эмоций, проявляя нежность, которую многие воспринимают как настоящую эмпатию. Они стремятся быть вовлеченными в ежедневные дела и социальную жизнь семьи.

Лабрадор-ретривер В течение десятилетий лабрадоры удерживали статус самой популярной породы по версии Американского кинологического клуба. Их отличает дружелюбный, ориентированный на человека характер. Лабрадоры внимательно следят за своими близкими, легко подстраиваются под разные обстоятельства и всегда стараются оставаться рядом, поддерживая контакт и чувство единства.

Немецкая овчарка Этих собак ценят за сочетание интеллекта, преданности и уверенности. Они способны овладевать сложными командами, работать в разных сферах — от службы в армии и полиции до поисково-спасательных операций — и одновременно формировать глубокую эмоциональную связь с людьми. Как отмечает Рейкстроу, многие владельцы воспринимают немецких овчарок не просто как домашних питомцев, а как настоящих партнеров, которые хотят быть частью жизни своего хозяина и внимательно реагируют на его эмоциональное состояние.

