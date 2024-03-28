Начнется 'белая полоса'! Названы четыре знака зодиака, которых ждет сказочный успех в мае

Апрель еще не наступил, но некоторым звезды уже сулят большие успехи в мае. По словам астрологов, последний месяц весны станет "белой полосой" для Близнецов, Дев, Стрельцов и Водолеев.

Близнецы

Май наполнит Близнецов положительной энергией. После месяцев напряженной работы у вас наконец-то появится минутка отдыха – и вы почувствуете настоящее счастье. Это позволит взглянуть на вещи по-новому и задуматься будущем. Возможно, это повлияет на ваши романтические отношения.

Вторая половина мая станет для Близнецов удачным временем для сделок с недвижимостью. Вполне возможно, что вы получите очень выгодное предложение о покупке квартиры вашей мечты.

Дева

Одинокие Девы, которые ищут истинных чувств, наконец-то встретят нужного человека. Вы почувствуете это при первой встрече, поэтому не упустите такую ​​возможность. Однако будьте осторожны и не торопитесь.

Предыдущие проблемы, появившиеся в жизни Дев, легко решатся. Вы освободитесь от страхов и почувствуете себя новым человеком.

Стрелец

Май также станет месяцем множества приятных и интересных событий для Стрельцов. Им в это время не следует оставаться дома. Изолировать себя от друзей – худшее, что они могут сделать. Встречи принесут чувство удовлетворения и новые перспективы в карьерном плане.

Водолей

Водолей почувствует непреодолимое желание поехать в отпуск за границу . Эта потребность будет настолько сильной, что вам, вероятно, не стоит с ней бороться. Лучше всего уже сейчас начать искать поездку, которая позволит вам провести время в роскоши. Это идеальное время, чтобы расслабиться и забыть о текущих обязанностях.

Даже если вы решите отдохнуть от работы, это не лишит вас шансов на повышение по службе. Вам могут предложить новую должность и, как следствие, вы сможете увеличить свой заработок. Более высокая зарплата позволит вам улучшить семейный бюджет.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.