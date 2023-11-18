Написано в Энеиде: Как на украинском называется "икра"

Как переводится слово икра на украинский язык

Советская власть в прошлом стремилась не только подавить украинскую культуру и язык, но и подавляла уникальную украинскую кухню. Вместо подлинных блюд, которые имели богатый вкус и традиции, нам навязали винегрет, оливье и другие импортируемые блюда.

Известный блоггер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский поделился интересностями о названиях блюд украинской аутентичной кухни на своей странице в Instagram.

Читайте также: С какой буквы правильно писать названия праздников на украинском языке

Часто украинцы не знают, как назывались традиционные блюда нашей кухни раньше. Но эти блюда не только поражают разнообразием, но и своими интересными названиями.

Одним из интересных названий является "кав'яр", которым раньше называли икру. Этот термин встречается в "Энеиде" Ивана Котляревского, где речь идет о гости Энея и его бояр в Латине.

"Пили горілку до ізволу і їли бублики, кав'яр", – так сказано в "Энеиде".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!