Назад в 2000-е: культовая прическа из прошлого, которая оказалась на пике моды (фото)

Издание Stylist сообщило, что ностальгические настроения относительно причесок вернули нам давно забытый тренд 2000-х – удлиненная боковая челка. Если посмотреть социальные сети, становится очевидным, что многие фэшн-блоггеры возрождают этот стиль.

В школьных фотоархивах начала 2000-х годов часто можно увидеть прически с боковым пробором и длинной челкой. Вспомните, например, образы близнецов Олсена, Хиллари Даффа или Рианны того времени.

В последние годы в моде преобладал симметричный пробор, и прически с боковым пробором отошли на второй план. Однако, с возвращением в моду джинсов с низкой талией и футболок с веселыми надписями, миллениалы предполагали, что боковой пробор с удлиненной челкой снова станет актуальным.

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Этот стиль отличается длинной челкой, которая начинается с боковой части головы и закрывает лишь часть лба. Обычно он проходит по диагонали, повторяя естественный изгиб линии волос.

Среди звезд, которые сейчас выбирают такую прическу, можно заметить Дженну Ортегу, Беллу Хадид, Дженнифер Гарнер и Зендаю.

Тем, кто интересуется этим трендом, следует знать, что стиль универсален, но не подходит всем. Форма вашего лба играет важную роль: если оно невысокое, такая челка может постоянно попадать в глаза, что приведет к дискомфорту.

Относительно укладки, основное правило – сушить челку в противоположном направлении от того, в которое вы планируете его вкладывать. Используйте щетку, чтобы сначала высушить корни, а затем придайте форму с помощью круглой щетки.

Если вы хотите более гламурного вида, чем у Ким Кардашян, используйте большую круглую щетку для создания объема от корней. Для дополнительной фиксации и объема нанесите спрей на корни.

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