Названо лучшее удобрение, чтобы подкормить нарциссы в апреле

Весна приносит с собой разнообразие цветов, а первыми ее цветущими посланцами чаще всего становятся луковичные растения, такие как гиацинты, тюльпаны и нарциссы. Если вы уже успели посадить их в своем саду или на даче прошлой осенью, то с приходом апреля не забудьте их удобрить.

Команда UAportal вместе с apostrophe.ua подготовили полезные советы о том, как правильно ухаживать за нарциссами, чтобы они радовали глаз буйным цветением.

Выращивание єтих цветов не требует особых усилий, поэтому они часто украшают клумбы. Перед тем как подкормить растения, следует выполнить следующие шаги:

Очистить клумбу от листьев, веток и прочего мусора. Слегка разрыхлить почву. Обеспечить регулярный полив нарциссов.

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Удобрение следует вносить после того, как появятся первые зеленые побеги, которые должны быть высотой не менее 5 сантиметров. Лучше всего это делать в сухую, безветренную погоду, чтобы луковицы нарциссов окрепли, а цветы были яркими и пышными.

Для первой подкормки нужно растворить в ведре воды 50 граммов мочевины, 70 граммов суперфосфата и 40 граммов сульфата калия. Перед применением удобрения следует хорошо полить грядку. Также возможно сухое внесение удобрений, для этого между рядами нарциссов делают небольшие углубления.

Напомним, ранее эксперты объяснили, что делать весной с луковичными растениями, в том числе и нарциссами.

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