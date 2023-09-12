Названы три самых доброжелательных знака зодиака: они никому не причинят зла

Некоторые люди чувствуют внутреннюю потребность защищать более слабых и хотели бы спасти мир. Они отличаются исключительной добротой и заботой. По словам астрологов, Раки, Весы и Рыбы – отличные партнеры, друзья, родители и коллеги.

Рак

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, очень заботливы и получают настоящую радость, помогая другим или даже балуя их. Они любят покупать подарки своим друзьям, зайти с тортом или предложить позаботиться о ребенке или собаке. Им чужд эгоизм, и жизнь для себя они считают пустой, бессмысленной и не приносящей удовлетворения.

Весы

Весы руководствуются принципом "относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе". Они верят, что если мы кому-то поможем, то потом нам поможет кто-то другой, поэтому никогда и никому не отказывают в помощи. Уроженцы знака – именно те люди, которые всегда придут на помощь и точно не подведут.

Рыбы

Это самый чувствительный и чуткий знак зодиака, который не умеет отказывать в помощи. Вы можете положиться на уроженцев знака и доверять им. Рыбы добры по натуре и всегда поступают благородно. Они просто не знают другого пути. По этой причине, к сожалению, часто становятся жертвами мошенничества, а некоторые люди пользуются их добрым сердцем.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.