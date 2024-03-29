Названы знаки зодиака, которые часто сплетничают: не доверяйте им свои секреты

Некоторые люди постоянно распространяют сплетни, и это связано со знаком зодиака, утверждают астрологи. По их словам, главными сплетниками являются Близнецы, Овны, Раки, Девы и Козероги.

Близнецы

Разумеется, Близнецы заняли первое место. Это люди, которые любят много говорить. Они часто сплетничают обо всем, что приходит им в голову. Уроженцы знака также иногда предоставляют другим непроверенную информацию. Для них важно то, что сплетни интересны. И правда ли это, их не волнует. У них также нет привычки проверять информацию.

Овен

Овны также сплетники. Особенно им нравится критиковать других и создавать о них теории заговора. Если им кто-то не нравится, сразу же заклеймят. И всегда будет причина. Уроженцы знака могут превратить даже самую мелочь в проблему. Они любят много говорить, привлекать внимание и поучать других. Овны всегда будут позиционировать себя как эксперты и начальники. Они также получают удовлетворение, узнав о неудачах других людей.

Рак

Возможно, будет неожиданностью включение в этот рейтинг чувствительных и отзывчивых Раков. Несмотря на свои неоспоримые преимущества, у них есть и недостатки, и один из них – склонность к сплетням. Люди этого знака зодиака любят жаловаться на других. Конечно, все это они делают под предлогом заботы и сочувственного интереса. Однако в глубине души им нравится чувствовать себя лучше.

Кроме того, Девы и Козероги также имеют склонность сплетничать о других людях, хотя они хорошо это скрывают и знают, кому рассказать и сколько можно рассказать. Они также могут быть верными своим близким, что часто бывает сложно для трех упомянутых выше знаков.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.