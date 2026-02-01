Не подойдут для охраны: топ пород собак, у которых отсутствует охотничий инстинкт

Если вы хотите завести собаку в дом, где есть маленькие дети, кошки или другие мелкие питомцы, важно выбрать породу с низким охотничьим инстинктом. Именно он отвечает за желание преследовать все, что движется — от белки на улице до бегающего по квартире ребенка. Собаки с низким охотничьим инстинктом реже реагируют на такие раздражители, поэтому риск несчастных случаев значительно ниже.

РБК-Украина рассказывает о 8 породах, отличающихся спокойствием, уравновешенностью и высокой адаптивностью к семейной жизни с детьми и другими животными.

Почему низкий охотничий инстинкт – ключевой фактор

Охотничий инстинкт – это врожденная склонность собаки преследовать мелкую добычу. У пород с высоким инстинктом даже резкое движение может вызвать реактивность или агрессию. У спокойных пород этот инстинкт минимален или отсутствует — они сосредоточены на человеке, меньше отвлекаются на внешние раздражители, легче дрессируются и реже убегают за добычей.

ТОП-8 пород с низким охотничьим инстинктом

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Нежный, ласковый и очень спокойный компаньон. Эта порода создана исключительно для жизни рядом с человеком. Кавалеры прекрасно ладят с детьми, котами и другими животными, редко лают и почти не имеют охотничьего инстинкта. Они счастливы быть рядом с семьей.

Мальтийская болонка (мальтезе)

Крошечная, игривая и очень ласковая порода с белоснежной гипоаллергенной шерстью. Мальтезе почти не линяют, мало лают и имеют минимальный охотничий инстинкт. Они легко адаптируются к квартире, любят внимание и отлично чувствуют себя в семьях с детьми. Единственный нюанс – не любят оставаться сами надолго.

Бишон-фризе

Веселая, умная и необыкновенно общительная "облачка". Бишоны имеют низкий охотничий инстинкт, легко ладят с детьми, котами и другими животными. Они активны в меру, быстро учатся и почти не лают. Гипоаллергенная шерсть нуждается в регулярном груминге, но это компенсируется спокойствием и доброжелательностью.

Большая пиренейская собака

Несмотря на большие размеры, это один из самых спокойных и миролюбивых великанов. Породу выводили для охраны скота без агрессии и преследования. Пиренеец кроток, терпелив, прекрасно относится к детям и мелким животным. Охотничий инстинкт практически отсутствует.

Папильон

Миниатюрный интеллектуал с большими ушами-"бабочками". Папильоны умны, игривые, быстро учатся и имеют очень низкий охотничий инстинкт. Они хорошо себя чувствуют в квартире, любят активность и легко адаптируются к любому ритму жизни.

Померанский шпиц

Пушистый, умный и очень привязанный к хозяину компаньон. Апельсины имеют низкий охотничий инстинкт, мало лают (если правильно воспитаны) и прекрасно ладят с детьми и другими животными. Они активны на коротких прогулках и легко учатся.

Сенбернар

Нежный великан с добрым сердцем. Сенбернары известны любовью к детям, терпением и спокойствием. Охотничий инстинкт у них минимален — они предназначены для спасения людей, а не для охоты. Нуждаются в умеренной активности, но идеально подходят для семейной жизни.

Мопс

Идеальный "диванный" компаньон с низким охотничьим инстинктом. Мопсы не интересуются преследованием мелких животных, редко лают и обожают объятия и внимание. Они спокойны, ласковы и прекрасно чувствуют себя в квартире. Единственный нюанс – плохо переносят жару из-за особенностей морды.

Эти породы обладают низким охотничьим инстинктом, поэтому реже реагируют на движение детей, кошек или мелких животных. Они спокойны, уравновешены, хорошо учатся и идеально подходят для семейной жизни в квартире или доме. Если вы ищете собаку, которая станет настоящим другом для всех членов семьи, обратите внимание именно на них.

