Не придется даже пачкать посуду: лайфхак по засолке скумбрии в пакете

Скумбрия завоевала популярность на украинском рынке из-за своей доступности, отличного вкуса и полезных свойств. Ее готовят разнообразными способами: запекают с овощами, маринуют, коптят или солят. Однако, если засолить ее самостоятельно, результат превзойдет все ожидания.

Мы вместе с порталом "Своими руками" делимся не только вкусным рецептом засолки скумбрии, но и очень удобным – в пакете. Это позволит избежать мытья посуды, а в результате вы получите ароматную рыбку, которая будет готова украсить ваш стол.

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Как засолить скумбрию в пакете

Нам понадобится:

скумбрия – 500 г;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 1 ч. л.;

специи;

Приготовление:

Начните с мытья и очистки скумбрии. Нужно отрезать голову, плавники и хвост. Вложите один пакет в другой и всыпьте туда соль и сахар. Положите рыбу в пакет и натрите ее солью и сахаром. При желании добавьте специи, такие как черный перец, кориандр, лавровый лист. Завяжите пакет и поместите его в холодильник на 24 часа. После суток ожидания извлеките скумбрию из пакета и нарежьте на кусочки. Для хранения такой рыбки используйте стеклянную банку, заполненную растительным маслом и нарезанным луком.

Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы рассказывали, как вкусно запечь скумбрию на соли в духовке.

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