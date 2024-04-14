Не спешите срезать листья: советы по уходу за тюльпанами после цветения

Тюльпаны начинают цвести одними из первых весной. Их деликатная красота радует глаз лишь короткое время, после чего они быстро увядают. Несмотря на то, что они прекрасно украшают сад, растения теряют свою привлекательность после цветения. Их лепестки отпадают, а стебли гнутся к земле.

Это ставит садоводов перед вопросом: какие действия предпринять с растением дальше и как заботиться о луковицах? Команда UAportal вместе с Homes and gardens расскажет вам, как эффективно ухаживать за тюльпанами после отцветания.

Как ухаживать за тюльпанами после окончания цветения

Поддерживайте регулярный полив. После того как тюльпаны завершат цветение, продолжайте их поливать. Это поможет луковицам оставаться в оптимальном состоянии для следующего сезона.

Обрезка увядших цветков. Удаление отцветших цветков не только улучшит внешний вид растений, но и предотвратит расход энергии на формирование семян. Тем не менее оставьте зеленые листья нетронутыми до того момента, пока они не начнут желтеть.

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Выкапывание луковиц. Когда листья станут желтыми и отомрут, аккуратно выкопайте луковицы с помощью садового инструмента. Отрежьте мертвые листья и очистите их от земли.

Отбор и утилизация. Отделите поврежденные или больные луковицы и выбросьте их, чтобы предотвратить распространение болезней.

Сушка и хранение. Разложите здоровые луковицы для сушки. После этого храните их в бумажных пакетах или сетках в темном и прохладном месте.

Регулярный осмотр. Периодически проверяйте луковицы во время хранения. Если обнаружите признаки гниения или высыхания, немедленно удалите такие луковицы, чтобы избежать заражения других.

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