Не требуют особого ухода: топ пород собак для занятых людей

Завести собаку — важный шаг, изменяющий повседневную жизнь, распорядок, финансы и даже влияющий на здоровье. Если вы склонны к аллергиям или просто не готовы ежедневно бороться с шерстью в доме, стоит рассмотреть почти не линяющие породы.

Многие люди выбирают таких собак из-за чувствительности к шерсти или желания поддерживать чистоту в доме без лишних усилий. Если к этому добавить спокойный характер — получается отличный домашний любимец для пожилых людей, семей с детьми или тех, кто живет в квартире и работает с насыщенным графиком. Об этом сообщает издание Martha Stewart.

В то же время нужно помнить: даже не линяющие породы способны вызвать аллергию — преимущественно на кожные частицы (лупу). Поэтому, прежде чем забирать собаку, желательно несколько раз с ней пообщаться и убедиться, что организм реагирует нормально.

Афенпинчер — маленькая собака с ярким характером. Он весел, уверен в себе, не нуждается в длительных прогулках и почти не линяет благодаря жесткой шерсти, хотя уход все же нужен.

Брюссельский грифон отличается очень выразительной мордочкой и общительностью. Эти собаки кроткие, сильно привязываются к владельцу, не требуют много активности и практически не оставляют шерсти.

Китайская хохлатая собака существует в бесшерстном и пушистом вариантах. Бесшерстный тип – почти идеальный выбор для аллергиков. Это нежные, домашние животные, которые не переносят холода и зимой нуждаются в дополнительном утеплении.

Итальянская левретка — стройный и нежный компаньон с короткой мягкой, не выпадающей шерстью. Она очень любит покой и домашний уют.

Миниатюрный шнауцер имеет жесткую гипоаллергенную шерсть, которая не сыпется, но требует регулярного триминга. Это активные, но управляемые собаки, хорошо чувствующие себя и в квартире, и в частном доме.

Лейкленд-терьер — энергичный, но не слишком требовательный к физическим нагрузкам. Его кудрявая шерсть почти не линяет. Он быстро учится и нуждается только в умеренной умственной активности.

Вельш-терьер спокойнее других терьеров, дружелюбный к детям и легко поддается дрессировке. Его жесткая шерсть не осыпается.

Мальтийская болонка хоть и имеет длинный мех, но без подшерстка, поэтому почти не линяет. Нуждается в регулярном уходе за шерстью, зато отлично подходит для квартир и семей.

Вест-гайленд-вайт-терьер — жизнерадостная собака с невыпадающей жесткой белой шерстью. Он комфортно себя чувствует в квартире, но любит прогулки и активность.

Прежде чем сделать окончательный выбор, обязательно проведите несколько встреч с собакой или представителями породы — реакция организма может быть индивидуальной.

Собаки, почти не линяющие и не нуждающиеся в ежедневных многочасовых прогулках, — настоящая находка для тех, кто ценит комфорт и чистоту. Выбрав подходящую породу, вы получите верного друга, который подарит вам тепло и эмоциональную поддержку без лишних хлопот.

