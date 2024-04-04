Неожиданная находка в канализации: Македонские археологи обнаружили гробницу, датированную III веком до н. е. (фото)

В районе города Вергины, исторически известного как Эгеи, в Центральной Македонии найдена древняя гробница, принадлежавшая семье вельмож. Исследования показали, что захоронение могло принадлежать влиятельному лицу, ведь среди обнаруженных там предметов были уникальные артефакты.

Археологи нашли гробницу во время обычного строительства канализационной сети. Об этом пишет Arkeonews.

Эта территория в древности служила центром Македонского царства, расположенного к северу от Греции. Даже после того, как столицу перенесли в Пеллу в IV веке до нашей эры, Эгеи продолжали быть важным местом захоронения царской семьи.

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На 36-й ежегодной археологической встрече "Археологического проекта в Македонии и Фракии" в Салониках Анжелики Коттаридис, почетный руководитель отдела древности, представила эту находку вместе с другими артефактами, обнаруженными во время последних раскопок.

Гробница, датируемая III веком до нашей эры, была обнаружена среди курганов на северо-западной стороне некрополя. Внутри была найдена комната размерами 3,7 на 2,7 метра.

В гробнице был похоронен мужчина со щитом, усиленным железными элементами, что может свидетельствовать о его принадлежности к македонской высшей кавалерии, известной как гетайры. Высокое качество оружия, найденного рядом, может указывать на то, что его изготовили в высококлассной мастерской.

Золотые ленты с изящными бантами украшали внутренние поверхности гробницы, тогда как фасад дополняли разноцветные ступки. Археологи считают, что такие детали могут быть свидетельством того, что гробница была переоборудована для захоронения жены высокопоставленного лица.

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В другом захоронении, обнаруженном недалеко от первого в 1969 году Димитрисом Пандерманлисом, было найдено два других захоронения, что может свидетельствовать о концентрации могил состоятельных людей. Эти находки открывают нам окно в повседневную жизнь и обычаи древних цивилизаций, расширяя наши знания об истории.

Эти артефакты не только раскрывают аспекты жизни древних македонцев, но и подчеркивают значение непрерывных археологических раскопок. Открытия, сделанные благодаря таким исследованиям, не только захватывают наше воображение, но и обогащают коллективную память, сохраняя информацию о тех, кто жил до нас, для следующих поколений.

Напомним, археологи обнаружили в Помпеях строительную площадку времен Древнего Рима.

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