Новая обувь больше не будет натирать ноги: поможет действенный лайфхак
Даже стильная и качественная обувь может стать источником дискомфорта. Неприятные ощущения и мозоли от новых туфель - это общеизвестные неприятности. При первых же признаках неудобств важно принять меры.
Обычно, самые простые домашние методы являются самыми эффективными. О них рассказывает команда UAportal. Предотвратить натирание от новой пары обуви поможет использование обычного мыла.
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Что сделать, чтобы обувь не оставляла мозолей
Существуют два эффективных метода, которые могут помочь вам быстро решить проблему с мозолями.
Первый – заключается в использовании твердого мыла для натирания области, вызывающей неудобства. Эта процедура сделает материал более мягким и уменьшит трение. Как альтернативу мылу, можно применить вазелин для достижения подобного эффекта.
Второй, более сложный метод, заключается в растягивании обуви, которая натирает ноги. Вы можете наполнить ее газетами и подогреть феном те места, которые наносят наибольший дискомфорт.
Также для растягивания обуви можно использовать влажные носки. Просто наденьте их на ноги, обуйте пару, которая вас беспокоит, и пройдитесь так в течение 15-30 минут.
Напомним, ранее UAportal рассказывал, как можно компактно хранить обувь.
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