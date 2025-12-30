Об этом стоит знать: при какой температуре не стоит выгуливать собаку

Владельцам собак советуют внимательнее относиться к прогулкам в период резкого понижения температуры. Специалисты предупреждают, что сильный холод может серьезно навредить здоровью животных, ведь далеко не все породы хорошо переносят морозные условия.

Об этом сообщает издание Express. С началом зимы во многих регионах температура воздуха уже опускается ниже нулевой отметки. Эксперты обращают внимание: чувствительность собак к холоду существенно отличается в зависимости от породы, возраста и физиологических особенностей. Если одни животные спокойно переносят мороз, другие могут мерзнуть даже при незначительном похолодании.

Самыми уязвимыми к низким температурам являются короткошерстные и тонкошерстные породы, собаки с худощавым телосложением, а также щенки и пожилые животные. При температуре около +5 °C они могут испытывать дискомфорт. Когда воздух приближается к нулю, продолжительность прогулок советуют существенно уменьшать, а при -4 °C и ниже ветеринары рекомендуют вообще воздержаться от выходов на улицу.

Длительное пребывание на морозе может привести к переохлаждению, обморожению, появлению трещин на подушечках лап и носу. Насторожить имеют такие признаки, как дрожь, нытье, нежелание двигаться, поднимание лап, попытки спрятаться в тепле или потеря ориентации. При появлении подобных симптомов собаку следует немедленно забрать домой и постепенно согреть.

Если погодные условия позволяют выйти на прогулку, специалисты советуют одевать собак в теплую защитную одежду, особенно короткошерстную. Активное движение помогает сохранять тепло, однако прогулки должны быть непродолжительными. Лучший период для выхода зимой — с 11:00 до 15:00, когда температура воздуха самая высокая в течение дня.

