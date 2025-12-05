Одевайте их тепло: топ пород собак, которые больше всего боятся холода

Некоторые собаки благодаря густой шерсти обожают холод, но другие из-за физических особенностей или состояния здоровья нуждаются в дополнительной защите в морозное время. Эксперты по уходу за животными назвали пять пород, особенно уязвимых к низким температурам.

Грейхаунд

Стройное тело, минимальный слой жира и тонкая шерсть делают грейхаундами идеальными спринтерами, но в холод они быстро мерзнут. Избегайте прогулок при температуре ниже нуля и обязательно одевайте собаку в теплую одежду.

Басенджи

Эта маленькая грациозная гончая с короткой блестящей шерстью и закрученным хвостом плохо переносит мороз. Зимой лучше сократить прогулки до 10–15 минут несколько раз в день вместо двух длинных выгулов.

Чихуахуа

Миниатюрный размер и происхождение из теплого мексиканского климата делают чихуахуа уязвимыми к холоду – они быстро теряют тепло. Ограничивайте время на улице и используйте теплую одежду.

Французский бульдог

Короткая тонкая шерсть и плоская морда делают французских бульдогов чувствительными как к жаре, так и к холоду. Свитер или куртка обязательны, а длительные прогулки в экстремальную погоду лучше избегать.

Китайская хохлатая

Бесшерстная порода с минимальной шерстью только на голове, лапах и хвосте практически не имеет естественной защиты от мороза. Этим нежным собакам нужно пальто или куртка каждый раз на улице, а дома – легкая одежда при сквозняке.

Теплая одежда, сокращенные прогулки и внимание к самочувствию помогут вашим питомцам комфортно пережить зиму.

