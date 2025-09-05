Оторваться невозможно: рецепт пикантного соуса сацебели на зиму

Сацебели — традиционный грузинский соус с насыщенным ароматом и ярким вкусом, отлично сочетающийся с мясными блюдами, овощами, рыбой и даже свежим хлебом. Благодаря своей пряности он давно стал популярен среди украинских хозяек и часто готовится впрок на зиму.

Приготовление не требует сложных кулинарных навыков, а результат получается невероятно вкусным.

Для основания используют спелые помидоры, сладкий и острый перец, лук и чеснок. Овощи пропускают через мясорубку или блендер, после чего массу варят на медленном огне около 40–50 минут, чтобы соус приобрел густую консистенцию. В конце добавляют соль, сахар, ароматные специи - хмели-сунели, кориандр, по желанию уцхо-сунели, а также зелень, уксус и немного растительного масла.

Готовый соус разливают в стерильные банки и завинчивают. Лучше всего его вкус раскрывается после того, как он стоит хотя бы несколько дней. Классический рецепт подразумевает использование кинзы, но при желании ее можно заменить петрушкой. Сацебели должны быть слегка кисловатыми и одновременно пряными — вкус легко отрегулировать, добавляя специи по собственным предпочтениям.

