Паска "10 желтков": как приготовить ароматную выпечку на Пасху, которая долго не очерствеет
Как сделать паску чтобы она долго не черствела
Пасха уже на носу, а это значит, что пора печь пасхи! Сегодня я поделюсь с вами рецептом паски "10 желтков", которая всегда получается нежной, воздушной и очень вкусной. Этот рецепт проверен временем и не раз спасал меня перед Пасхой.
Готовая паска "10 желтков" получится мягкой, ароматной и вкусной! Чтобы паски дольше оставались свежими, заверните их в пергаментную бумагу. Рецептом поделились на сайте УНИАН.
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С чего начать?
Ингредиенты:
- 1 кг муки;
- 10 яичных желтков;
- 400 мл молока;
- 70 г сухих дрожжей;
- 300 г сахара;
- 200 г сливочного масла;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 150 г изюма;
- цукаты и цедра апельсина (по желанию).
Приготовление:
- Опара: В теплое молоко добавляем дрожжи, 1 ложку сахара и 3 ложки муки. Перемешиваем до однородности и оставляем на 15 минут.
- Изюм и цукаты: Заливаем кипятком на 15 минут, затем обсушиваем и обваливаем в муке.
- Желтки: Отделяем от белков (белки не выбрасываем, из них можно сделать глазурь!). Взбиваем желтки с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавляем цедру апельсина (по желанию).
- Тесто: Соединяем опару, взбитые желтки, растопленное сливочное масло и просеянную муку. Замешиваем тесто вручную до однородности и эластичности (около 15 минут). Добавляем изюм и цукаты.
- Подъем теста: Ставим тесто в теплое место на 1,5-2 часа. Оно должно вдвое увеличиться в размерах.
- Раскладываем тесто по смазанным маслом формам, заполняя их на 1/3. Даем ремням подняться еще на час.
- Выпекание: Разогреваем духовку до 200°, выпекаем паски при 180° в течение 45-60 минут (время может изменяться в зависимости от размера).
Напомним, UAportal уже писал о том, что нельзя добавлять в пасху, чтобы не испортить ее.
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