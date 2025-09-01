Пикатно и необычно: рецепт маринованных огурцов в кетчупе

Маринованные огурцы с кетчупом чили получаются пряными, ароматными и приятной пикантностью. По этому рецепту можно приготовить пять литровых банок.

Об этом пишет Униан. Для начала огурцы следует замочить примерно на 20 минут, хорошо промыть и срезать плодоножки. Между тем, готовим маринад: в полтора литра воды добавляем стакан сахара, две ложки соли, стакан уксуса и упаковку кетчупа чили. Смесь доводим до кипения и провариваем около пяти минут.

Банки удобнее простерилизовать в микроволновке. На дно каждой кладем нарезанный чеснок и кольца острого перца, после чего плотно выкладываем огурцы и заливаем горячим маринадом.

Далее накрываем банки крышками и стерилизуем в большой кастрюле с водой в течение десяти минут. После этого их следует закрыть, перевернуть вверх дном и оставить обернутыми до полного охлаждения.

