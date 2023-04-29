Почему депрессию нельзя лечить травами: объяснение врачей

Психиатр Евгений Скрипник на своей странице в Instagram объяснил, почему нельзя лечить депрессию травами и какой вред это может нанести.

''Часто приходится слышать: можно мне вместо антидепрессантов что-нибудь легкое, желательно растительное. Почему-то "лекарство" на травах у нас считают безопасным и натуральным!'' – пишет Скрипник.

Как отмечает психиатр, травы, которые мы собираем сами, действительно натуральные и не наносят вреда организму, но и эффекта не имеют, как и травы, купленные в аптеке.

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''Если у человека наблюдается тревожное, ипохондрическое и паническое расстройства, лечение должно проводиться исключительно под наблюдением врача с помощью антидепрессантов. Если пациент хочет лечиться травами – то заметит кратковременный эффект легкого успокоения и ничего больше. В результате болезнь принимает более серьезные формы.

"Повторяю: при депрессивных и выраженных тревожных расстройствах есть доказанное курсовое лечение антидепрессантами. Все остальное – только ухудшит ваше состояние", – отмечает Евгений Скрипник.

Симптомы депрессии

Усталость

Одним из наиболее ярких симптомов депрессии является усталость и отсутствие сил. Речь идет о хронической усталости, которую не снимает ни сон, ни отдых.

Неспособность сконцентрироваться

Вы начинаете все забывать, теряете суть разговора и не можете упорядочить свои мысли. Чувствуете злость и раздражительность без причин. Это обычные симптомы во время депрессии. Депрессия вызывает чувство подавленности, а оно в свою очередь делает вас злым и раздражительным.

Пессимистические взгляды

Если у человека депрессия, он автоматически становится ярко выраженным пессимистом. Он перестает видеть что-нибудь хорошее, исчезает радость жизни и не желает общаться с людьми.

Утрата интереса к привычным занятиям

Человек более не хочет заниматься любимым хобби, спортом или даже сексом. Он перестает испытывать удовольствие, закрывается в себе и постоянно стремится быть в одиночестве.

Состояние вынужденного счастья

Чтобы скрыть депрессию, в окружении друзей человек одевает маску "счастливого лица", чтобы скрыть симптомы депрессии. Но долго так притворяться она не может.

Изменения аппетита и веса

Как сильный аппетит, так и его отсутствие могут указывать на депрессию. Нередко люди заедают пустоту внутри и плохое настроение.

Бессонница

Депрессия часто провоцирует бессонницу. А малое количество сна способствует развитию депрессии. Длительный сон более 10 часов может свидетельствовать о депрессии.

Влечение к алкоголю или наркотикам

Чтобы перестать чувствовать подавленность, люди часто обращаются за помощью к алкоголю и наркотикам.

Напомним, мы уже писали о вреде ежедневного употребления овсянки.

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