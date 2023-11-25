Почему слово 'рубашка' – ошибка и как правильно назвать одежду на украинском

Многие неправильно переводят русское слово "рубашка" на украинский. Для обозначения этой одежды часто пользуются руссиянизмом.

Впрочем, в украинском языке существует соответствие. На сайте "Мова – ДНК нації" отмечается, что от слова "рубашка" стоит отказаться, потому что это русский.

Отмечается, что на украинском правильно будет: "сорочка". Это слово нужно употреблять для обозначения элемента одежды.

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В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) содержится несколько объяснений слова "сорочка". В частности, это женское или детское нательное белье, женскую одежду, которую одевают поверх белья.

Также "сорочка" – это мужское нательное белье или одежда, надевающая поверх белья, для верхней части тела.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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