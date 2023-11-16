Почему в словах "чипси" и "капучино" должна быть буква "и": запомните правило

Как на украинском языке правильно чипсы или чипсы, капучино или капучино, чизбургер или чизбургер

В украинском языке существует одно важное правило, которое важно запомнить, особенно при написании заимствованных слов. Часто возникает путаница, следует ли вставлять букву "і" или "и" в таких словах, как чипсы, чизбургер, капучино, гриль, моккачино и другие.

На сайте "Язык – ДНК нации" предоставили понятное правило, которое поможет избежать этих недоразумений при написании слов иностранного происхождения.

Читайте также: С какой буквы правильно писать названия праздников на украинском языке

"У загальних назвах іншомовного походження після приголосних д, т, з (дз), с, ц, ч, ш, ж (дж), р перед наступним приголосним (крім й) пишемо и, а не і", – отметили языковеды.

Согласно этому правилу, в украинском языке в словах, таких как капучино, моккачино, чизбургер, чипсы, гриль, ристрето и другие, мы не должны использовать букву "i" после указанных согласных. Таким образом, "чізбургер", "гріль", "чіпсы" – неправильны. Правильным будет написание этих слов как чизбургер, гриль, чипсы.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!