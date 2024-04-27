Почему запрещено хранить обручальное кольцо после развода и что с ним лучше сделать: народные приметы

Согласно народным верованиям, не рекомендуется держать обручальное кольцо в доме после расторжения брака, ведь оно может стать причиной несчастий. Существует несколько важных советов относительно того, как обращаться с обручальным кольцом после развода, чтобы избежать негативного влияния на вашу жизнь.

Если вы решили покончить с отношениями, но все еще носите свадебное кольцо, это может стать преградой для будущих отношений. Об этом пишет RadioTrek.

После расставания не стоит надевать обручальное кольцо на левую руку, хотя некоторые так и делают. Согласно поверью – это может привлекать неудачи.

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Считается, что свадебное кольцо может нести в себе воспоминания прошлого, которые могут мешать новому счастью. Эксперты по эзотерике советуют искать новые чистые символы любви для счастливого будущего.

Решение о судьбе обручального кольца остается лишь за вами.

Вы можете обратиться к мастеру по ювелирному делу, если хотите трансформировать свадебное кольцо в серьги или другие виды украшений. Также можно продать изделие обратно ювелиру, что позволит вам возместить некоторую часть финансовой стоимости.

Напомним, ранее мы писали о картинах, которые лучше не вешать в доме, потому что можно навлечь этим беду.

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