Попробуйте на завтрак: рецепт румяного лаваша с сочной начинкой

На каждой кухне обычно можно обнаружить тонкий лаваш. Он спасает нас от внезапного голода или когда не хочется долго стоять у плиты. С лавашем можно быстро приготовить разные блюда, и они практически всегда получаются вкусными.

Вместе с "На пенсии" мы расскажем, как из лаваша приготовить на завтрак сытные трубочки с начинкой. Ваши близкие будут ждать их у плиты.

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Как приготовить трубочки из лаваша с начинкой

Нам понадобится:

лаваш - 2 шт.;

сыр твердый – 300 г;

яйца вареные – 3 шт.;

яйца сырые – 2 шт.;

лук зеленый – по вкусу;

сметана - 1,5 ст. л.;

майонез – 1,5 ст. л.;

молоко – 80 мл;

масло – для жарки.

Приготовление:

Сначала займитесь начинкой. Очистите вареные яйца и натрите их на крупной терке, творог – на мелкой, а зеленый лук – мелко нашинкуйте. Высыпьте все измельченные ингредиенты в миску, добавьте сметану и майонез и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Разложите листы лаваша на столе, нарежьте их на широкие полосы, распределите начинку по каждой и сверните в трубочки. В миске взбейте яйца с молоком, добавьте немного соли и смешайте. Нагрейте сковороду, окуните трубочки в кляр и обжарьте со всех сторон до золотистой корочки.

Напомним, ранее мы рассказывали о топ-5 вкусных начинках для лаваша.

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