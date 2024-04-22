Саженцы не нужны: как размножить сирень с помощью черенков

Сирень – это очень популярный декоративный куст в Украине. Она способна очаровать каждого в период своего цветения. Неудивительно, что многие не могут устоять перед соблазном сорвать веточку этого растения для украшения дома. Если вы хотите размножить его, не спешите покупать новые саженцы. Существует альтернативный способ.

Размножение сирени с помощью черенков может показаться непростой задачей, но зная все подробности этого процесса у вас должно все получиться. О подробном способе рассказывает UAportal вместе с "На пенсии".

Некоторые практикуют ставить отрезанную ветку в воду для укоренения, этот метод часто не приносит желаемых результатов.

Для успешного укоренения черенков рекомендуется использовать молодые побеги, которые появились в конце весны или в начале лета. Старые же часто не приживаются. Отрезайте побеги длиной примерно 10-15 см, лучше всего это делать утром, когда еще не жарко и растение достаточно увлажнено.

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Не забудьте обрезать нижние листья, оставив только два или три. Затем в горшок добавьте смесь почвы, песка и перлита. Перед посадкой увлажните землю и сделайте отверстие для саженца.

Перед тем как посадить побег, замочите его в средстве для укоренения. После этого можно высаживать черенки, поместив их в отверстие и аккуратно уплотнив почву вокруг. Их можно сажать по несколько штук, но так, чтобы листья не касались друг друга. Горшок с черенками следует держать в теплом месте.

Для черенков сирени не требуется интенсивное освещение. Поливайте их, когда верхний слой почвы высыхает. Горшок можно накрыть полиэтиленовым пакетом с несколькими отверстиями для вентиляции.

Перед высадкой в грунт, горшок с черенками следует вынести на солнце. Важно, чтобы земля не была слишком влажной во время посадки.

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