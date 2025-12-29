Спят по 18 часов: какие породы собак являются самыми большими сонями

Собаки, уютно свернувшись калачиком, выглядят удивительно мило, почти как маленькие ангелочки. По словам экспертов, нет четко установленной нормы продолжительности сна для собак, однако некоторые породы спят значительно дольше других.

Издание Upworthy составило рейтинг пяти пород, проводящих во сне больше времени.

Бульдоги

Средняя продолжительность сна: 16-18 часов. "Английские и французские бульдоги – брахицефальные породы с плоскими мордами. Такое телосложение делает их склонными к проблемам с дыханием и ограничивает физическую активность. Поэтому они генетически настроены на отдых: хотя время от времени у них бывают всплески энергии, больше всего они любят дремать рядом с семьей", — объясняет ветеринар Лиза Кан.

Мастифы

Средняя продолжительность сна: 16-18 часов. "Мастифы — великаны, вес которых может достигать 90 кг. Они спокойны и терпеливы, а их массивное строение и медленный обмен веществ требует частого отдыха для сохранения энергии", — добавляет Кан.

Грейхаунды

Средняя продолжительность сна: 16-18 часов. "Несмотря на то, что грейхаунды — одни из самых быстрых собак в мире, они также очень сонливы и в основном известны как "диванные спортсмены". Их физиология создана для коротких спринтов, а не для длительных пробегов, поэтому для них отдых критически важен", — отмечает ветеринар.

Сенбернары

Средняя продолжительность сна: 16-18 часов. "Сенбернар — гигантская порода, нуждающаяся в значительном отдыхе для поддержания своего массивного веса. Выведенные для работы в суровых заснеженных условиях, они нуждаются в длительном сне, чтобы накопить энергию и выносливость", — объясняет Кан.

Бассет-гаунд

Средняя продолжительность сна: 16-18 часов. "Когда бассеты не выполняют роль охотничьих собак, они малоподвижны и спокойны. Благодаря крепкой костной системе и коротким лапам любые физические нагрузки для них достаточно утомительны, поэтому они часто отдыхают", — добавляет эксперт.

