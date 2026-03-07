Сухой рацион для собаки: советы по сохранению здоровья любимца

Сухой корм для собак давно стал одним из самых удобных вариантов питания для домашних питомцев. Он позволяет обеспечить животное сбалансированным рационом без сложных расчетов и приготовления пищи. К тому же производители предлагают широкий выбор кормов, разработанных для разных пород, возрастов и уровней активности.

Однако, выбирая питание для любимца, важно обращать внимание на несколько ключевых параметров. Об этом пишет Вечерний Киев.

Баланс питательных веществ

Рацион собаки должен быть не только питательным, но и правильно сбалансированным. Для большинства здоровых собак со средним уровнем активности оптимальное количество белка составляет примерно 22-28%. Если же речь идет о служебных или очень активных животных — например собаках-пастухах, охранниках или поисковых — их рацион может потребовать большего количества белка из-за значительных физических нагрузок и большей мышечной массы.

Важную роль играют и жиры: примерно 12–18% в составе корма помогают поддерживать здоровье кожи и блеск шерсти. Для нормальной работы пищеварительной системы полезна клетчатка — ее доля обычно должна составлять 2–5%.

Также следует обратить внимание на минералы. Кальций, фосфор и магний необходимы для организма, но их общее содержание в корме обычно не превышает 8%. Если этот показатель значительно выше, это может свидетельствовать об избытке костных компонентов вместо мяса. Кроме того, важно, чтобы в корме содержались жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые поддерживают работу мозга и помогают уменьшать воспалительные процессы.

Натуральные консерванты

Сухой корм имеет длительный срок хранения, поэтому в его состав добавляют консерванты. Лучше выбирать варианты, где используют натуральные компоненты – например токоферолы (витамин Е), экстракт розмарина или лимонную кислоту.

Синтетические добавки, такие как BHA или BHT, могут накапливаться в организме животного и со временем отрицательно влиять на работу печени или почек, поэтому их лучше избегать.

Внимательное изучение состава

Основой рациона собаки должен быть животный белок, ведь по своей природе эти животные являются хищниками. Поэтому при выборе корма следует смотреть на первые позиции в списке ингредиентов. Там должен быть конкретно указан источник мяса, например: "дегидратированное мясо ягненка", "филе курицы" или "куриная печень". Предпочтительно, чтобы доля таких компонентов составляла не менее 25%.

В то же время, большое количество пшеницы, кукурузы или сои часто используется как дешевый наполнитель. Переизбыток таких ингредиентов может вызвать аллергию или проблемы с пищеварением.

Учет возраста, размера и активности

Единого универсального корма для всех собак не существует. Питание следует подбирать в зависимости от возраста, размера породы, скорости метаболизма и уровня физических нагрузок.

Большинство линеек сухих кормов делят на несколько категорий:

для щенков с повышенной калорийностью и содержанием кальция и фосфора для правильного развития костей;

для взрослых собак – с оптимальным балансом питательных веществ для поддержания нормального веса и активности;

для пожилых животных – с пониженной калорийностью и добавками для поддержания суставов.

Отдельно существуют рационы для малых, средних и крупных пород, а также специальные диеты для животных с определенными потребностями, например, при аллергиях или заболеваниях.

Надежность производителя

Не менее важно обращать внимание на репутацию бренда. Следует выбирать производителей, использующих научный подход к разработке кормов и проводящих тщательную проверку качества ингредиентов.

Правильно подобранный рацион помогает поддерживать здоровье собаки, предотвращать многие заболевания и обеспечивать ей активную и комфортную жизнь.

