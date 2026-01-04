Так и хочется обнять: топ самых милых пород собак

Маленькие собаки завоевывают все большую популярность, особенно среди жильцов квартир. По словам эксперта Денниса Риордана, такие любимцы не только чрезвычайно милы, но и практичны: они живут дольше крупных родственников, менее требовательны к уходу, требуют значительно меньше физических нагрузок и легче адаптируются к ограниченному пространству.

К тому же среди небольших пород можно найти питомца на любой вкус — от настоящего "ленивца" до активного компаньона или маленького охотника. Об этом пишет Daily Paws.

Топ самых милых маленьких пород

Брюссельский грифон

Эти умные и сообразительные собачки быстро учатся и очень привязываются к своей семье. Они плохо переносят одиночество, поэтому идеально подходят для тех, кто много времени проводит дома или может брать любимца с собой. Прекрасный вариант — завести двух грифонов: они обязательно подружятся и развлекают друг друга.

Чихуахуа

Когда люди представляют маленькую собаку, чаще всего в голове всплывает именно чихуахуа. Иногда они считают капризными или агрессивными, но это обычно результат нехватки дрессировки и социализации. Правильно воспитанная чихуахуа — очень любящее, нежное и преданное животное, которое станет настоящим членом семьи.

Такса

Легко узнаваемая за длинным телом и короткими кавычками, такса сочетает в себе храбрость и невероятное обаяние. Трудно поверить, но эту породу выводили как охотничьих собак, способных заползать в норы к барсукам и кроликам. Сегодня большинство такс — любимые домашние питомцы, которые радуют хозяев своей преданностью и веселым нравом.

Японский хин

Эта порода – настоящий "кот в собачьем теле". Японские хины веками держали при дворе знати как комнатных любимцев, поэтому они чувствуют себя идеально на мягком диване или на коленях у хозяина. Эти собаки обожают долгие объятия, спокойное общение и не требуют интенсивных прогулок — идеальный выбор для ищущих нежного и спокойного компаньона.

Маленькие породы собак – отличный вариант для тех, кто хочет получить максимум радости и любви от любимца при минимуме усилий на уход и выгул. Они легко вписываются в жизнь современного человека и дарят море позитиву каждый день.

