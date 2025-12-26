Точно не замерзнут: топ пород собак, которые не боятся холодов

Ветеринары определили шесть пород собак, которые комфортнее всего чувствуют себя зимой и по-настоящему наслаждаются снежной погодой. Специалисты объясняют: эти животные формировались в холодных климатических зонах, поэтому обладают густой двойной шерстью, выносливым телосложением и естественной устойчивостью к низким температурам. Именно благодаря этим качествам они остаются активными даже в сильные морозы.

Об этом пишет издание Parade Pets. Как отмечает ветеринар Эйми Уорнер, большинство так называемых "северных" пород веками выполняли важную работу в холодных регионах — перевозили грузы, охраняли скот или сопровождали людей в горах. Поэтому зима для них не испытание, а привычная среда обитания.

Сибирский хаски – одна из самых известных пород, созданных для жизни в морозном климате. Ее выводили в арктических условиях для езды упряжками, а плотная двойная шерсть надежно защищает от холода. Хаски отличаются выносливостью, энергичностью и с удовольствием проводят время на заснеженных просторах.

Аляскинский маламут также относится к северным рабочим породам. В отличие от хаски, его использовали для перевозки особо тяжелых грузов. Эти собаки хорошо переносят холод и любят активность зимой, однако владельцам следует следить за состоянием лап, особенно при контакте со льдом и реагентами.

Самоед, родом из Сибири, легко узнается по густой белоснежной шерсти, которая эффективно удерживает тепло даже при сильных морозах. Ветеринары подчеркивают, что зимой эти собаки становятся еще более активными и воспринимают снег как идеальную площадку для игр.

Ньюфаундленд – одна из самых больших пород в мире, созданная для работы в суровых и холодных условиях. Мощное телосложение, плотная шерсть и большие лапы помогают этим собакам уверенно передвигаться по скользким поверхностям и хорошо сохранять тепло.

Тибетский мастиф происходит из заснеженных районов Гималаев. Несмотря на внушительные размеры, эта порода известна уравновешенным и спокойным характером. Мастифы хорошо чувствуют себя на холоде, в то же время не нуждаясь в чрезмерных физических нагрузках.

Крупные пиренеи сформировались в горных регионах между Францией и Испанией, где охраняли стада овец. Их густая шерсть надежно защищает от мороза, а характер сочетает развитые сторожевые инстинкты с кротостью и преданностью семье.

