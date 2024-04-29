Украинских водителей с 1 мая ожидают важные изменения в ПДД: что нужно знать

В Украине вступают в силу новые положения правил дорожного движения. Они предусматривают, что водители должны использовать ближний свет фар не только до 1 мая, но и после этой даты вне населенных пунктов.

Эти изменения были утверждены постановлением правительства под номером 1105, которое было принято 20 октября 2023 года. Об этом сообщает ТСН.

Отныне обязательным условием для водителей является включение фар ближнего света или дневных ходовых огней вне населенных пунктов в течение всего года.

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До этого времени такое требование действовало только в течение осенне-зимнего периода, с 1 октября по 1 мая.

В случае снижения видимости, также допускается использование дальнего света фар. Штрафы за это нарушение ПДД остаются без изменений и составляют от 425 до 510 гривен.

Согласно информации от Европейского института исследования безопасности дорожного движения, применение дневных ходовых огней может снизить количество аварий в дневное время на 10-15%.

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