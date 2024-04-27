В список попали известные марки: эксперты назвали японские авто, которые лучше не покупать

Японские автомобили уже давно стали символом высокого качества. В течение многих десятилетий они заслужили репутацию надежных и доступных. Например, по данным Car & Driver, Toyota RAV4 стала четвертым бестселлером 2023 года, уступив лишь Ford F-Series, Chevy Silverado и Dodge Ram1.

Однако не каждый японский автомобиль отличается идеальным соотношением цены и качества. Даже гиганты автомобильной промышленности, такие как Honda и Toyota, имели свои неудачи в течение истории. Эксперты из GoBankingRates составили рейтинг японских автомобилей, которые лучше обходить стороной.

Mazda RX-8

Модель Mazda RX-8 первого поколения была доступна с 2004 по 2008 год. Этот автомобиль оснащен 4-цилиндровым мотором мощностью 212 лошадиных сил, который, хоть и не демонстрировал побед в гонках. Несмотря на это, скорость не была главной проблемой. По данным MadzaProblems.com, RX-8 занял 11-е место из 19 возможных по показателям надежности. Владельцы указывали на серьезные технические проблемы, включая нестабильность работы гидроусилителя руля и высокий уровень потребления масла.

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Mitsubishi Eclipse

Mitsubishi Eclipse мог бы стать идеальным компактным спорткаром, если бы не его большой аппетит к топливу. По информации Kelley Blue Book, сегодня существует возможность приобрести такой автомобиль за примерно 3000 долларов. Однако, эксперты рекомендуют воздержаться от покупки моделей 1999-2003 годов, а также модели 2007 года. Водители отмечали быстрый износ тормозных дисков и шин, а также низкое качество интерьера и деталей. Больше всего жалоб было на частые неисправности автоматической коробки передач и силовой привод.

Honda CRX Del Sol

Honda остается одним из лидеров в рейтинге самых надежных авто с такими моделями-бестселлерами, как Civic и Accord. Однако, Honda CRX Del Sol, представленная в 1992 году, не оправдала ожиданий. Ее передние тормозные роторы часто выходили из строя, а владельцы жаловались на протекание крыши и высокий уровень шума во время движения. Впоследствии Honda прекратила производство моделей, подобных Del Sol.

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Toyota Paseo

Обычно Toyota ассоциируется с высоким качеством и надежностью, поэтому было неожиданностью увидеть Paseo среди неудачных моделей. Выпускаясь с 1991 по 1997 год, Paseo так и не нашел своего покупателя, хотя и не имел значительных механических проблем. Низкие продажи заставили Toyota снять эту модель с производства, и теперь найти запчасти к ней может быть очень сложно.

Suzuki Samurai и Suzuki X-90

В 90-х годах Suzuki представила SUV Suzuki Samurai с дизайном, напоминающим Jeep Wrangler. Однако, он не смог завоевать такую же популярность, особенно после того, как тест-драйвы выявили склонность к опрокидыванию. Его преемник, Suzuki X-90, также имел проблемы со стабильностью, но отличался лишь 90 лошадиными силами. Обе модели считаются одними из наименее успешных японских автомобилей в истории.

Напомним, ранее UAportal представил рейтинг автомобилей, которые чрезвычайно экономны в обслуживании.

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