Ваши предки могли быть кочевниками: названы фамилии, которые пришли в Украину с печенегами

Украинское общество известно своими интересными и уникальными фамилиями, которые являются частью культурного наследия. Часто они отражают родословную, особенности профессий или личностные черты, а некоторые из них даже имеют корни, уходящие в древние времена печенегов.

Согласно исследованиям украинского ученого Валентина Стецюка, существуют убедительные аргументы, что современные чечены могут быть прямыми потомками печенегов, древнего народа, который поселился на территории украинского Причерноморья и принимал активное участие в жизни региона между I и II тысячелетиями, пишет Телеграф.

Исследователь обратил внимание на некоторые украинские фамилии, чье происхождение остается неизвестным, и сопоставил их с отдельными словами чеченского языка. Результаты показали, что существует большое количество носителей подобных родовых имен.

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Список наиболее распространенных фамилий, корни которых уходят к чеченским или печенежским истокам:

Борцы и производные — от слова "просо";

Букар от слова "букара" — "горбатый, сутулый";

Бурса — "трость";

Везарка — "любимый, любовник";

Говрас изменено слово "говрах" — "всадник" (или говр "лошадь");

Гома — "косой, кривой";

Гота — "плуг и упряжь";

Деган — "сердечный";

Джима — "молодой";

Заза — "цветущий";

Кеня — "старик";

Керлан — "новый";

Кизя — "безжалостный";

Мецан — "голодный";

Мохо — "серый" или "загорелый";

Ножа — "дуб";

Онда – "крепкий";

Хазай — "хороший".

По словам ученого, эти родовые имена были переданы украинцам через ассимиляцию печенегов, чьи имена сохранились до сегодняшнего дня. Он также отметил, что существует возможность дополнения этого перечня в будущем.

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