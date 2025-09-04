Українська
Возьмите лето с собой: рецепт консервированных арбузов на зиму

Цихоцкая Мария

Такая консервация обладает освежающим, немного необычным вкусом и станет интересным украшением праздничного стола.

Арбуз можно не только наслаждаться им в жару, но и заготовить на зиму. Такая консервация обладает освежающим, немного необычным вкусом и станет интересным украшением праздничного стола.

Об этом сообщает YouTube-канал фудблогерки Лидии Кононенко.

Ингредиенты на 3-литровую банку:

  • арбуз;
  • 1 ст. л. соли;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 50 мл уксуса.

Как приготовить

  1. Арбуз очистите от кожуры и нарежьте кусочками.
  2. Стерилизованные банки наполните арбузом и залейте крутым кипятком. Накройте крышками и оставьте на 20 минут.
  3. Слейте воду в кастрюлю, доведите до кипения, добавьте соль и сахар, перемешайте. В самом конце влейте уксус.
  4. Залейте маринад в банки, простерилизуйте еще 2 минуты, после чего герметично закатайте.
  5. Переверните банки вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Такой арбуз будет напоминать о лете даже в самую лютую зиму.

