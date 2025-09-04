Возьмите лето с собой: рецепт консервированных арбузов на зиму
Арбуз можно не только наслаждаться им в жару, но и заготовить на зиму. Такая консервация обладает освежающим, немного необычным вкусом и станет интересным украшением праздничного стола.
Ингредиенты на 3-литровую банку:
- арбуз;
- 1 ст. л. соли;
- 3 ст. л. сахара;
- 50 мл уксуса.
Как приготовить
- Арбуз очистите от кожуры и нарежьте кусочками.
- Стерилизованные банки наполните арбузом и залейте крутым кипятком. Накройте крышками и оставьте на 20 минут.
- Слейте воду в кастрюлю, доведите до кипения, добавьте соль и сахар, перемешайте. В самом конце влейте уксус.
- Залейте маринад в банки, простерилизуйте еще 2 минуты, после чего герметично закатайте.
- Переверните банки вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
Такой арбуз будет напоминать о лете даже в самую лютую зиму.
