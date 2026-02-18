Вы к ним не готовы: топ пород собак, не подходящих начинающим

Выбирая первую собаку, важно руководствоваться не только симпатией к щенку, но и тем, насколько порода соответствует вашему образу жизни. Ветеринарная хирургиня с более чем десятью годами практики, доктор Эйми Уорнер объяснила, какие породы могут стать сложным испытанием для новичков и на что стоит обратить внимание.

Об этом сообщило издание Express. По словам специалиста, ключевую роль играют условия проживания и готовность владельца уделять время воспитанию и активности животного. Некоторые собаки нуждаются в столь интенсивных физических нагрузках и постоянных тренировках, что жизнь в квартире для них не подходит. В частности, она отмечает, что хотя очень любит спаниелей, не советовала бы заводить их в городских условиях без возможности обеспечить достаточный уровень движения.

Тем, кто впервые заводит собаку, Уорнер рекомендует избегать пород, известных упрямым характером или сложностью в дрессировке. Например, джек-рассел-терьер — умная, но очень независимая собака, и процесс обучения с ней может оказаться непростым для неопытного владельца.

Еще одной непростой породой она называет веймаранер. Несмотря на эффектную внешность, эти собаки носят сильный характер, склонны к самостоятельным решениям и не всегда демонстрируют послушание без должного опыта со стороны хозяина.

Отдельно ветеринар предостерегает от брахицефальных пород, в частности мопс и французский бульдог. Из-за особенностей строения морды они часто имеют проблемы с дыханием, что может потребовать дорогостоящего лечения или хирургического вмешательства. По ее мнению, разведение собак с подобными анатомическими недостатками вызывает этические вопросы.

Для начинающих она советует обратить внимание на более покладистые и ориентированные на человека породы. Золотистый ретривер и лабрадор-ретривер остаются популярны именно благодаря относительной легкости в обучении, дружественному характеру и хорошему взаимодействию с детьми.

Если семья ищет небольшую собаку, удачным вариантом может стать Бордер-терьер – энергичный, но более управляемый в дрессировке. А для тех, кто имеет достаточно простора, подойдет Кавалер-кинг-чарльз-спаниель с кротким и мягким характером. В то же время эксперт советует обязательно проверять здоровье родителей, ведь эта порода имеет склонность к сердечным заболеваниям.

