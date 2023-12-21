Языковед объяснил, как правильно перевести 'першит в горле' на украинский

Многие не знают, как правильно перевести на украинский язык выражение "першит в горле". Некоторые прибегают к дословному переводу, употребляя слово "першіння".

Однако это калька из русского, которым не стоит воспользоваться. Языковед Александр Авраменко объяснил для "Сніданку з 1+1", как правильно называется раздражение в горле.

Учитель украинского языка призвал запомнить украинцев слово "пирхота". Также он отметил, что глагол "першит" имеет такой украинский соответствие – "дере в горлі".

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"Кстати, и не "льодяники при кашлі і перхотінні", а "льодяники проти кашлю й пирхоти", – добавил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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