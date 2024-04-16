Забудьте о часах варки: шеф-повар поделился секретом быстрого приготовления свеклы
В современных заведениях питания практика долгой варки свеклы, как это привычно делается в домашних условиях, уже давно в прошлом. Мало кто знает об инновационном методе скоростной кулинарии, благодаря которому этот корнеплод можно приготовить за считанные минуты, не теряя при этом ни одного из своих ценных качеств.
Свекла - это корнеплод, который можно легко и быстро приготовить. Вот несколько простых шагов, которые подготовила команда UAportal:
- Тщательно промойте свеклу и залейте ее кипятком до полного покрытия;
- Варите свеклу несколько минут, затем оставьте ее на 30 минут;
- После этого слейте горячую воду и облейте свеклу холодной водой;
- Дайте овощу постоять 10-15 минут. Теперь свекла готова к употреблению. Секрет заключается в быстрой смене температур.
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Альтернативный метод - микроволновая печь: Если вы ищете другой способ, попробуйте приготовить свеклу в микроволновке:
- Промойте свеклу, не снимая кожуру, и положите ее в полиэтиленовый пакет;
- Герметично закройте пакет и поместите его в микроволновку;
- Установите максимальную мощность и готовьте свеклу 10 минут;
- Если свекла большая, увеличьте время до 15-20 минут.
Приготовление свеклы в духовке: Для тех, кто не использует микроволновую печь, есть вариант приготовления в духовке:
- Каждую свеклу хорошо промойте и заверните в алюминиевую фольгу;
- Поместите свеклу в разогретую духовку;
- Запекайте около 10 минут, проверяя готовность с помощью ножа или вилки. Будьте осторожны с горячим паром из фольги.
Как видим, существует много способов быстрого приготовления свеклы, которые не требуют много времени или усилий. Нет нужды тратить часы на варку, когда можно получить вкусную и сочную свеклу, сохраняя ее полезные свойства, используя один из этих методов. Попробуйте и вы!
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