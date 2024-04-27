Забудьте про утюг: три неожиданных способа, как разгладить тюль после стирки

Обеспечение наилучшего ухода за деликатными тюлевыми тканями требует особого внимания, особенно после стирки. Это может показаться сложной задачей, но есть проверенные методики.

UAportal подобрал несколько полезных советов, которые помогут вам легко выровнять тюль без необходимости использовать утюг.

Пульверизатор

Для выравнивания тюля после стирки без применения утюга можно использовать спрей. Смешайте воду и тканевый кондиционер в равных пропорциях во флаконе. Убедитесь, что раствор хорошо смешанный, стряхнув его.

Следующим шагом является опрыскивание раствора тюля. Затем аккуратно выровняйте складки, плавно вытаскивая ткань в сторону.

Паровая обработка

Другой способ выгладить тюль без утюга – использование пара. Повесьте тюль в ванной и примите горячий душ. Образующийся пар поможет расправить складки.

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Использование фена

Если вам нужно быстро выгладить тюль, попробуйте использовать фен. Разложите тюль на плоской поверхности и обдувайте его теплым воздухом. В то же время разглаживайте складки, двигая руки в направлении потока тепла. Избегайте содержания фена слишком близко к ткани, чтобы не причинить ей вреда.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать перед стиркой тюли, чтобы она осталась белой.

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