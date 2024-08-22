Берегитесь их! Названы самые коварные знаки зодиака: таких пять в списке

Предательство как любимых, так и друзей и близких болезненно – шрамы могут заживать очень медленно. Но по словам астрологов, только некоторые знаки зодиака способны на коварные поступки чаще других. Читайте, о ком идет речь!

Скорпион

Загадочные Скорпионы привлекают своей харизмой и магнетизмом. Уроженцами знака управляет Марс, который символизирует энергию, страсть, агрессию и боевой дух. Это дарит им сильную волю, упорство и смелость. Но Скорпионы очень ревнивы и подозрительны – они могут действовать импульсивно и отомстить тому, кто задел их чувства. Более того, уроженцы знака способны вести двойную игру, если считают это необходимым для своей защиты.

Дева

Девы известны своим аналитическим и практическим подходом к жизни, часто устанавливают высокие стандарты для себя и других и замечают самые мелкие детали. Но уроженцы знака способны действовать коварно, если у них есть определенная цель. Они из тех, кто может пойти по головам ради выгоды. В таком случае о дружбе речь не идет.

Овен

Овны известны своей смелостью, энергией и уверенностью. Уроженцами знака управляет планета Марс, которая символизирует энергию, смелость и инициативу. Это наделяет их динамизмом, уверенностью и готовностью действовать. Но у Овнов есть темная сторона, которая толкает =из на коварные поступки. Они имеют сильное желание побеждать и быть лучшими. Иногда их дух соперничества может взять верх, заставляя их забыть о чувствах других.

Близнецы

Управляемые Меркурием, планетой общения, Близнецы харизматичны и легко адаптируются. Однако их двойственная природа иногда может проявляться в виде непостоянства. Они очень общительны и часто заводят много контактов, но быстро теряют интерес и ищут новых приключений. Поступки Близнецов кажутся коварными, но сами уроженцы знака этого не видят и не признают.

Рыбы

Рыбы чувствительны к потребностям других, но их идеалистическая натура иногда может стирать границы. Юпитер, правящая планета знака зодиака, стремится к личностному и духовному росту. Рыбы часто полны надежд и доброжелательны, стремятся улучшить свою жизнь и жизнь других. Но им трудно признать неприятную правду, что приводит к пассивно-агрессивному поведению.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.