Берегитесь их! Названы самые злые знаки зодиака, способные на страшные поступки

У всех есть негативные черты характера, которые особенно сильно проявляются при определенных обстоятельствах. Однако астрологи утверждают, что самыми злыми можно назвать пять знаков зодиака.

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Скорпион

У него есть потенциал стать самым эмоционально зрелым знаком зодиака, но его темная сторона разрушает все. Скорпион славится своей мстительностью и имеет сильную потребность в контроле и власти. Он не прощает ни малейшей обиды, поскольку на бессознательном уровне им управляет гордыня. Когда он злится, он это высокомерно и нападает, нанося удар в спину.

Козерог

Он слишком привязан к своему напряженному графику, чтобы замечать других. Это самый ответственный и заслуживающий доверия знак зодиака, но когда его чувство материальной безопасности или общественный имидж находятся под угрозой, мы узнаем о его крайне авторитарном характере и безжалостности. Козерог защищает свои аргументы, не терпя оппозиции, и может пойти по головам.

Овен

Его можно любить за прямоту и деловитость, но нельзя отрицать, что он не чувствителен и агрессия – его второе имя. Овен руководствуется инстинктами и сначала делает, потом думает. Его эгоизм и ослепительное желание победить означают, что он часто закрыт для точки зрения другой стороны. Кроме того, Овен обидчив и безжалостен.

Весы

Весы – последний знак зодиака, которого можно заподозрить в подлости. Вежливый, культурный, элегантный. И все же! Уроженцы знака могут быть очень злыми и способны на страшные поступки, если их чувства задеты. Они не простят обидчика и сделают все для восстановления справедливости такой, какой видят ее сами.

Рак

Он отличается своей эмоциональностью и нельзя отрицать, что он самый сострадательный знак зодиака, но широкий спектр эмоций, которые ему приходится сдерживать, означает, что он иногда теряет над ними контроль. Рак может быть упрямым, завистливым, ревнивым и неуступчивым. Когда он защищает свое чувство безопасности, сносит все на пути.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.