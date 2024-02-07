Берегитесь их! Названы три знака зодиака, которые являются худшими друзьями

Некоторым друзьям можно позвонить даже среди ночи – и они никогда не откажут в помощи. Но есть и те, кто могут оказаться совершенно безразличными. По словам астрологов, речь идет о Близнецах, Скорпионах и Рыбах.

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Близнецы

Близнецы начинают ценить дружбу только тогда, когда она потеряна. Другая ошибка этих людей состоит в том, что они считают, что потерянных, а иногда даже преданных друзей можно очень легко вернуть. Но это не так. Люди, однажды пережившие предательство со стороны Близнецов, больше не верят обещаниям. И это правильно, ведь те не меняются.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, обычно одинокие волки. Настоящих друзей у них обычно вообще нет, потому что они в корне не понимают смысла дружбы. Кроме того, Скорпионы слишком тщеславны и зациклены на себе, своих взглядах и собственной правоте – как только кто-то с ними не согласен, они выбрасывают этого человека из своей жизни. Кому-нибудь нужен такой друг? Вряд ли. Но самих Скорпионов это тоже не слишком беспокоит.

Рыбы

Представители этого знака зодиака по натуре могут быть очень искренними и надежными людьми, но порой не умеют сдерживать свои обещания. И это очень большой недостаток, который никак не делает их надежными и хорошими друзьями. Также они не всегда правдивы – склонны что-то утаивать, скрывать или даже лгать, поскольку уверены, что так будет проще, но в то же время этим действием они подрывают доверие к себе.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.