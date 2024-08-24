Берегитесь их! Названы знаки зодиака, которые завидуют успеху других

Некоторые люди отличаются двуличием – они могут делать вид, что радуются успеху других, а на самом деле завидуют черной завистью. По словам астрологов, речь идет о Тельцах, Девах и Козерогах. Читайте детальнее!

Телец

Практичные Тельцы любят красивые вещи, и если кто-то имеет новейший телефон или делает другую покупку, будут завидовать. Уроженцы знака не успокоятся, пока не заполучат что-то подобное. Иногда это очень утомляет Тельцов, ведь они постоянно живут в гонке за успехом окружающих, упуская возможности, которые открываются перед ними.

Дева

Девы – очень амбициозные личности, которые постоянно стремятся покорять новые вершины. Уроженцев знака буквально обижают чужие достижения, особенно тогда, когда другие получают что-то без малейших усилий. В такие моменты Девы могут превратиться в центр негативной энергии. Однако зависть имеет и свою положительную сторону в жизни этих людей – в результате они никогда не сидят сложа руки, потому что всегда к чему-то стремятся.

Козерог

Трудолюбивые Козероги ведут относительно мирный образ жизни и редко совершают пакости. Они ставят перед собой цели и планомерно идут к ним. Однако в уроженцев знака просыпается зависть, когда кто-то другой быстрее них достигает цели. Этот факт очень обижает Козерогов, но, как и в случае с Девами, мотивирует их еще быстрее двигаться к своей цели.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.