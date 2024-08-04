Берегитесь! Названы худшие дни в августе для всех знаков зодиака

Август хоть и полон тепла и летних приключений, но не всегда приносит только положительные моменты. По словам астрологов, всем знака зодиака придется столкнуться с испытаниями, которые могут возникнуть в определенный день этого месяца.

Овен

17 августа может стать для Овна днем, полным разочарований и испытаний. Марс, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте с Сатурном. В этот день вы можете почувствовать себя перегруженными своими обязанностями и столкнуться с сопротивлением в достижении своих целей.

Телец

20 августа будет трудным днем ​​для Тельца. Венера, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте к Плутону. Возможно напряжение в межличностных отношениях, а также чувство тревоги и ревности.

Близнецы

16 августа может принести Близнецам трудности в общении. Меркурий, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте с Нептуном. В этот день у вас могут возникнуть проблемы с ясным выражением своих мыслей –и вы можете столкнуться с недоразумениями.

Рак

21 августа будет трудным днем ​​для Рака. Луна, управляющая вашим знаком, будет находиться в неблагоприятном аспекте к Марсу. Вы можете чувствовать себя более эмоциональным и восприимчивым к стрессу. Семейные конфликты и напряженность в домашней обстановке могут быть более заметными.

Лев

23 августа может стать испытанием для Льва. Солнце, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте к Урану. В этот день вы можете столкнуться с неожиданными переменами и трудностями, которые нарушат ваши планы.

Дева

26 августа будет трудным днем ​​для Девы. Меркурий, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте к Сатурну. Возможны задержки и проблемы на работе, а также трудности в общении с окружающими.

Весы

19 августа может принести Весам испытания. Венера, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте к Урану. В этот день вы можете чувствовать себя более нервным и тревожным. Возможны неожиданные перемены во взаимоотношениях и напряженность в любовной сфере.

Скорпион

22 августа будет трудным днем ​​для Скорпиона. Плутон, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте к Венере. Возможны напряжения в отношениях и чувство ревности. В этот день стоит избегать конфликтов и сосредоточиться на самоанализе.

Стрелец

18 августа может принести Стрельцам трудности и разочарования. Юпитер, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте с Нептуном. В этот день вы можете почувствовать себя потерянными и столкнуться с трудностями в реализации своих планов. Постарайтесь избегать принятия важных решений и будьте осторожны со своими финансами.

Козерог

29 августа будет трудным днем ​​для Козерогов. Сатурн, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте к Марсу. Возможны конфликты на работе и трудности при выполнении заданий. В этот день стоит сохранять спокойствие и сосредоточиться на приоритетах, избегая ненужной напряженности.

Водолей

20 августа может стать испытанием для Водолея. Уран, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте к Меркурию. В этот день вы можете столкнуться с трудностями в общении и неожиданными изменениями в планах. Постарайтесь быть гибкими и открытыми для новых решений, избегая конфликтов.

Рыбы

24 августа будет трудным днем ​​для Рыб. Нептун, ваша планета-хранитель, будет находиться в неблагоприятном аспекте с Сатурном. Вы можете чувствовать депрессию и испытывать трудности с реализацией своей мечты. В этот день стоит сосредоточиться на медитации и отдыхе, чтобы восстановить равновесие и покой.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.