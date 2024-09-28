Безнадежный романтик: назван знак зодиака, который готов пожертвовать всем ради любви

Некоторые люди готовы на все ради любви – и это не случайно. По словам астрологов, на первое место ставят отношения Львы. Читайте детальнее!

Уроженцы знака очень амбициозны и требовательны. Они готовы свернуть горы, чтобы достичь своего, и это касается всех сфер жизни. В начале отношений Львы очень пристально оценивают потенциального партнера – и если все идет "по плану", то не затягивают с оформлением брака.

Если Львы уверены в своей второй половинке, то становятся самыми обаятельными, привлекательными и верными спутниками. Они осыпают партнера комплиментами и подчеркивают, как гордится тем, что он у них есть. Кроме того, влюбленные уроженцы знака дарят дорогие подарки, это для них важный знак внимания.

Но если Лев заметит малейшую холодность в глазах партнера, сделает все, чтобы привлечь внимание, показать свою исключительность по сравнению с другими и доказать, что готов сделать все. Завоевывая расположение другого человека, он лишь доказывает себе, что невероятно хорош. Часто Лев тешит свое эго и самолюбие и в очередной раз убеждает себя, что ему нет равных.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.