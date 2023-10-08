Близнецы будут очарованы, а Водолеям могут разбить сердце: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю 9-15 октября 2023 года рассказывает, какие знаки зодиака могут рассчитывать на учащенное сердцебиение, а кому в плане эмоций грозят одни проблемы. Тельцам и Водолеям следует быть осторожными, Весы и Козероги возьмут дело в свои руки, а Львы познают совершенно новое лицо любви. Читайте детальнее!

Овен (21.03-19.04)

Недавно Овен встретил кого-то интересного. На этой неделе он попытается завоевать сердце этого человека – усилия могут принести положительные результаты, если Овен не будет слишком настойчив.

Телец (20.04-20.05)

Телец вообще не склонен к романтике. После напряженного периода единственное, о чем он мечтает, – это отдых. Он будет думать о себе и не захочет заморачиваться со свиданиями или вступать в отношения.

Близнецы (21.05-20.06)

Близнецы будут очарованы кем-то новым, появившимся в их окружении. Они совершенно потеряют голову из-за этого человека и не будут ни на что обращать внимание, а сделают все, чтобы его заполучить.

Рак (21.06-22.07)

Рак в этом месяце не может жаловаться на сердечные дела, на этой неделе его сердце забьется быстрее благодаря человеку, которого ему послали небеса. Те, кто уже состоит в длительных отношениях, могут рассчитывать на то, что эмоции достигнут своего пика.

Лев (23.07-22.08)

Лев теперь почувствует настоящую любовь. Вместо того, чтобы сосредоточиться на своих чувствах, он сделает все, чтобы сделать счастливым того, кто ему дорог. Именно это наполнит его сердце и принесет огромное удовлетворение.

Дева (23.08-22.09)

Деве не следует забегать вперед – и она быстро узнает, что такое настоящая любовь. Стоит уроженцам знака лишь проявить немного безразличия, и человек, который им дорог, окружит их вниманием и заботой.

Весы (23.09-22.10)

Весы сейчас чувствуют себя как рыба, выброшенная из воды. Все, что им нужно сделать, это поверить в свои способности и набраться смелости – и тогда все получится.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

На этой неделе Скорпион получит шанс встретить кого-то особенного. Если он осмелится дать шанс случайному человеку, точно не пожалеет. Это может быть его вторая половинка, поэтому стоит открыться и показать себя с лучшей стороны.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрелец теперь полностью посвятит себя отношениям с любимым человеком. Он будет заботиться об избраннике или избраннице и преподносить различные сюрпризы. Одиноким следует обязательно отправиться на свидание с кем-то, кто уже давно посылает им знаки внимания.

Козерог (22.12-19.01)

Козерог почувствует, что должен дать что-то большее. Ему надоел застой, и он готов взять дело в свои руки, но нужно поработать над смелостью и уверенностью в себе. В конце недели Козерог почувствует прилив сил и сделает все, чтобы наконец обрести счастье.

Водолей (20.01-18.02)

Водолею придется столкнуться с чем-то, чего он совсем не ожидал. Он узнает, что человек, которого он любит, на самом деле довольно сильно отдалился от него. Это последний момент для восстановления отношений.

Рыбы (19.02-20.03)

Рыбы будут счастливы, потому что поймут, что в их личной жизни наконец-то все наладилось. Они почувствуют умиротворение и постараются насладиться моментом в полной мере.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.