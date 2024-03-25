Большая удача или беды? Полнолуние 25 марта перевернет жизнь некоторых знаков зодиака

Полнолуние в марте, которое называют Червячной Луной, – время перемен, которые могут перевернуть нашу жизнь с ног на голову, стимулировать творчество и открыть глаза на новые возможности. По словам астрологов, данное явление больше всего заденет некоторые знаки зодиака!

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Для Тельцов, Раков, Львов и Дев мартовское полнолуние будет очень благоприятным. Это заставит эти знаки зодиака почувствовать значительный прилив энергии, развить свои увлечения, расширить кругозор и исследовать мир.

Телец

Телец – организованный человек, для которого семья и дом играют огромную роль. В марте он почувствует сильное желание перемен и попытается сосредоточиться на своих собственных нуждах, а не на нуждах своей семьи. Результатом этих размышлений станет множество интересных вещей, которые положительно повлияют на атмосферу дома.

Рак

Рак прагматичен, но также романтичен и часто увлекается чувствами. В весеннее полнолуние внезапные всплески и эмоциональные действия станут еще более интенсивными. Спонтанная покупка билетов на самолет в полночь или отправка резюме на новую работу – это все Рак. В марте он начнет действовать еще более импульсивно, но тоже в соответствии со своей природой. И, вопреки видимости, это принесет ему успех.

Лев

Лев – энергичный человек, который любит контролировать реальность и планировать ее на много месяцев вперед. В марте у него будет много возможностей для этого, ведь на него будет возложена ответственность за планирование поездок, выездов и мероприятий в календаре всей семьи. Он отлично справится с этой ролью, и она принесет ему такое удовлетворение, что он захочет большего. Дополнительная работа, которая воплотит ваши мечты в реальность? Почему нет! В марте Львы обретут крылья.

Дева

Червячная Луна также принесет изменения в благосостоянии Дев. Эти рассудительные и бережливые люди вдруг почувствуют себя некомфортно в своей жизни. Они убедятся, что зря тратят время из-за своей замкнутости и что пришло время взглянуть в лицо жизни. Девы решат что-то изменить, но это будут не маленькие изменения: как только Девы начнут действовать, эффект будет тотальным. Новая профессия, совершенно другая учеба, изучение иностранного языка? Это будет хорошее время для этого знака зодиака, которое принесет хорошие плоды.

Особенно следует остерегаться мартовского полнолуния двум знакам: Рыбам и Весам. Люди, рожденные под знаком Рыб, весной почувствуют сильный негатив. Они узнают правду, которая станет для них ударом.

Весам, в свою очередь, придется противостоять кому-то из своего ближайшего окружения. Это будет непростая задача, ведь до сих пор они думали, что могут рассчитывать на доброту и доверие этого человека. Однако когда окажется, что это не так, они почувствуют большое разочарование и их страдания превратятся в горечь. Пришло время пересмотреть свой круг друзей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.