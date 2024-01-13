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Астрология и гороскопы

Боятся, что им разобьют сердце! Названы шесть знаков зодиака, которые часто выбирают одиночество

Анастасия Крыщук

Боятся, что им разобьют сердце! Названы шесть знаков зодиака, которые часто выбирают одиночество

На счастье в личной жизни влияет множество факторов, и знак зодиака – один из них, утверждают астрологи. По их словам, некоторые уроженцы зодиакального круга тяжело справляются с душевной болью. Вместо того, чтобы отдаться чувствам, они выбирают одиночество из-за страха быть отвергнутыми. Вот о ком идет речь!

Козерог

Козероги обычно очень лояльны и ответственны в отношениях. Разбитое сердце может стать для них тяжелым жизненным опытом. Поэтому они могут предпочесть одиночество, что менее болезненно для представителей этого знака.

Рыбы

Рыбы склонны к глубоким эмоциональным переживаниям, и разбитое сердце может разрушить их жизнь. Уроженцам знака очень трудно выбраться из глубины своих страданий. Иногда это действительно невозможно.

Телец

Телец ценит стабильность и комфорт в отношениях. Если однажды уроженцам знака разобьют сердце, они будут осторожны и никогда больше не наступят на те же грабли в будущем. Риск не для Тельцов – уроженцы знака предпочтут одиночество.

Рак

Раки очень чувствительны и глубоко переживают разочарование в других людях. Разбитое сердце для них – особенно тяжкое бремя. В некоторых случаях это настолько травматично, что уроженцы знака отказываются строить новые отношения.

Весы

Весы стремятся к гармонии в отношениях, и разрыв может оказаться для них слишком тяжелым и травматичным. Они долгое время остаются одинокими, чтобы не испытать снова тех же страданий.

Скорпион

Скорпионы очень серьезно относятся к отношениям, и разбитое сердце может оставить глубокие эмоциональные шрамы. Эти раны, конечно, со временем заживут, но всегда будут напоминать о негативном опыте. Они не согласятся повторить нечто подобное еще раз ни при каких обстоятельствах.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы