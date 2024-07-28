Боятся чувств! Названы четыре знака зодиака, которым сложно влюбиться

Влюбленность – это чувство, способное окрылять человека и придавать сил покорять новые высоты. Однако некоторым очень сложно влюбиться и довериться партнеру. По словам астрологов, речь идет о Водолеях, Близнецах, Козерогах и Скорпионах. Читайте детальнее!

Водолей

Водолеи – очень заботливые и любящие, невероятно честные и надежные. Однако, несмотря на все хорошие черты, уроженцы знака зодиака боятся быть обиженными, поэтому склонны закрываться и не впускать никого в свой мир, чтобы защититься. Водолеям трудно влюбиться, ведь они подавляют чувства.

Близнецы

Близнецы привлекательны и открыты, но в то же время загадочны. Уроженцы знака зодиака очень непостоянны и часто меняют свои планы. В дни, когда Близнецы в хорошем настроении, в них легко влюбиться – и они потворствуют своим чувствам. Между тем в дни, когда настроение не очень хорошее, все совершенно наоборот – и их ничего не устраивает.

Козерог

Козероги очень трудолюбивы и амбициозны. Им нравится контролировать свою жизнь, но проблемы у Козерогов начинаются, когда они пытаются контролировать свои эмоции. Они с самого начала думают о наихудшем сценарии, который может произойти. Поэтому уроженцам знака сложно доверять другим.

Скорпион

Скорпионы очень предприимчивы. Они очень серьезно относятся ко всему, что делают. Когда уроженцы знака влюблены, они стараются побыстрее перейти к серьезным отношениям. Скорпионы даже могут стать излишне скептичными и собственническими, что плохо, поскольку боятся потерять человека, к которому у них возникли чувства.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.